Altach und Hartberg trennen sich torlos

Torloses Remis in Altach

Torloses Remis in Altach ©GEPA

Torloses Remis in Altach ©GEPA

Der CASHPOINT SCR Altach und der TSV Hartberg trennen sich zu Beginn der Qualifikationsrunde mit einem torlosen Remis. Altach agierte dabei eine Stunde lang in Unterzahl.

Der CASHPOINT SCR Altach startete nach der Punkteteilung mit vier Punkten Rückstand auf den rettenden Tabellenplatz und mit fünf Zählern auf den heutigen Gegner Hartberg mit deren neuem Trainer und altem Bekannten Klaus Schmidt in die Qualifikationsrunde. Knapp 2.500 Zuschauer waren am Ende Zeuge eines torlosen Unentschiedens.

Bei idealen äußeren Bedingungen ging das erste von (möglicherweise) zehn Endspielen im Kampf um den Klassenerhalt im Schnabelholz über die Bühne. Für den erkrankten Cheftrainer Ludovic Magnin übernahm heute Manu Hervas das Coaching an der Seitenlinie. Die Verantwortlichen hatten sich für eine defensive Viererkette mit Strauss, Zwischenbrugger, Nanizayamo und Schreiner entschieden, davor agierten Nimaga, Haudum und Gaudino und Reiter und etwas weiter vorne fanden sich Krizman sowie Bischof in den taktischen Überlegungen und Vorgaben des Trainergespanns.

Ereignisreiche Anfangsphase

Die Partie war noch keine zwei Minuten alt, da stockte den Fans in der CASHPOINT Arena erstmals der Atem. Nach einer Ecke fand Diarra zu viel Platz vor und schloss aus der Distanz ab. Der Schuss des Mittelfeldakteurs landete krachend an der Querlatte und sprang zurück ins Feld. Wenig später hatten dann auch die Rheindörfler die erste nennenswerte Aktion, der Versuch von Gaudino konnte von Gästekeeper Swete über die Latte gelenkt werden. Die ersten zehn Minuten waren noch nicht vorbei, da tauchte Tadic vor Casali auf, hob die Kugel aber über das Gehäuse.

Nach einer Viertelstunde musste der SCRA dann erstmals personell reagieren, der angeschlagene Reiter konnte nicht mehr weiterspielen und wurde durch Thurnwald ersetzt. Die Partie hatte sich nach ereignisreichen Anfangsminuten dann etwas beruhigt, den nächsten Schuss aufs Tor hatte Gaudino mit einem direkt getretenen Freistoß, der allerdings etwas zu zentral ausfiel und von Swete ohne Probleme zur Ecke abgewehrt werden konnte.

Thurnwald bekommt Rot

Der eingewechselte Thurnwald war in der Zwischenzeit unglücklich umgeknickt und es wurde die nächste Auswechslung vorbereitet. Allerdings sollte es dazu leider nicht kommen, denn Thurnwald musste in ein Laufduell und brachte seinen Gegenspieler zu Fall. Die Szene wurde vom VAR überprüft und der Mann mit der Rückennummer 34 wurde nach kurzer Überprüfung mit der roten Karte des Feldes verwiesen. Damit musste der SCRA ab Minute 30 mit einem Akteuer weniger agieren.

Fünf Minuten vor der Pause zappelte der Ball dann zwar iim Netz, das Gespann an Unparteiischen erkannte aber auf Abseits und so wurde der Kopfballtreffer von Krizman nicht anerkannt. Horvat fand dann noch eine gute Gelegenheit für die Oststeirer vor, verfehlte aber das Ziel recht deutlich. Damit ging es mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Ohne weitere personelle Veränderungen ging es dann in die zweiten 45 Minuten. Und diese begannen ähnlich ereignisreich wie die ersten. Zunächst musste Swete bei einem Bischof-Schuss aufmerksam sein, im direkten Gegenzug zappelte die Kugel dann im Netz. Der VAR überprüfte die Szene und endlich ging eine dieser Entscheidungen zu Gunsten des SCRA aus, aufgrund einer Abseitsposition zählte der Treffer von Tadic nicht.

Trotz Unterzahl versteckten sich Schreiner & Co zunächst nicht, auch wenn der Hauptaugenmerk natürlich auf der Defensive lag und Hartberg mehr Spielanteile vorzuweisen hatte. Mit weiterer Fortdauer der zweiten Hälfte verstärkten die Gäste ihren Druck dann allerdings merklich. In Minute 70 wechselte Hervas dann zum zweiten Mal an diesem Spätnachmittag, für den bemühten aber glücklosen Bischof kam Monschein neu aufs Feld.

In der Schlussphase wurde auf Altacher Seite noch ein Dreifachwechsel vollzogen. Während für Nimaga, Naniziyamo und Krizman der Arbeitstag beendet war, kamen Aigner, Nuhiu und Pape Alioune noch zu einigen Einsatzminuten. Die letzten Minuten entwickelten sich aufgrund nachlassender Kräfte dennoch zur Abwehrschlacht. Mit großem Einsatz stemmten sich die Altacher gegen einen Gegentreffer, es blieb am Ende beim torlosen Remis.

Mit diesem Zähler in Unterzahl konnte zumindest die Serie von zehn Niederlagen in Folge beendet werden, nächste Woche geht es in Ried weiter.

CASHPOINT SCR Altach – TSV Hartberg 0:0 (0:0)

Samstag, 12.03.2022, 17:00 Uhr

CASHPOINT Arena, 2.487 Zuschauer

Tore: Fehlanzeige

Rot: Thurnwald (29.)

Liveticker zum Nachlesen