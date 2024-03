Altach und der LASK trennen sich mit einem torlosen Remis

Trotz Chancenplus gelingt dem CASHPOINT SCR Altach auch gegen die Linzer nicht der erste volle Erfolg im Jahr 2024.

Letztes Heimspiel im Grunddurchgang für den CASHPOINT SCR Altach, zu Gast im Schnabelholz war der LASK. Etwas mehr als 5.000 Zuschauer sahen eine ansprechende Leistung ihrer Mannschaft, die allerdings nicht mit einem vollen Erfolg gekrönt werden konnte.

Bei den Rheindörflern war nach der Gelbsperre gegen Cheftrainer Joachim Standfest heute Roman Wallner Hauptverantwortlicher auf der Bank, während der eigentliche Übungsleiter auf der Tribüne Platz nehmen musste. Mit Santos fehlte zudem aufgrund der überzogenen roten Karte gegen Hartberg ein wichtiger Akteur in der Offensive, mit Jan Jurcec (Krankheit) gab es einen weiteren Ausfall zu verkraften.

Chancenplus beim SCRA

Es entwickelte sich zu Beginn eine ausgeglichene Partie, mit Fortdauer der ersten 45 Minuten erarbeiteten sich die Rheindörfler aber mehr und mehr das Übergewicht. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen und dies resultierte in zwei Großchancen. Zunächst verpasste Fadinger aus kurzer Distanz die Führung (21.), in der 35. Minute war es Koller, der die Kugel an der Stange vorbeisetzte.

Insgesamt waren die Altacher in diesem ersten Spielabschnitt das deutlich aktivere und gefährlichere Team, auch das Eckenverhältnis von 7:0 untermauerte diesen Fakt. Einzig die Belohnung in Form des Führungstreffers blieb aus und so wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Nach Wiederbeginn hatten die Linzer dann etwas besseren Zugriff auf das Geschehen am Rasen. Folglich war die Überlegenheit der Hausherren nicht mehr so eklatant wie noch in Halbzeit eins, die erste gute Chance fand dennoch erneut der SCRA vor. Nuhiu platzierte einen Kopfball nach Fadinger-Flanke aber neben das Gehäuse.

Die Rheindörfler blieben auch in der Schlussphase das hungrigere Team, nennenswerte Torabschlüsse konnten gab es allerdings auf Altacher Seite keine mehr. Von den Oberösterreichern war bis in die Nachspielzeit kaum etwas zu sehen, ein Eckball kurz vor Abpfiff brachte dann aber doch noch Gefahr. Die Kugel ging aber zum Glück aus SCRA-Sicht am Tor vorbei.

So blieb es am Ende beim torlosen Unentschieden, die Hausherren hätten sich aufgrund der Mehrzahl der Chancen auch einen Dreier verdient gehabt. Nächste Woche wird der Grunddurchgang dann mit dem Auswärtsspiel beim WAC beendet.

CASHPOINT SCR Altach – LASK 0:0 (0:0)

Sonntag, 03.03.2024, 17:00 Uhr

CASHPOINT Arena, 5.032 Zuschauer

Tore: keine