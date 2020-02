Altach und Austria mit Remis zum Auftakt

Der CASHPOINT SCR Altach und die Wiener Austria trennen sich zum Auftakt ins neue Fußballjahr mit 2:2.

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel SCR Altach vs FC Austria Wien

Die Auftaktphase verlief dann auf beiden Seiten hektisch und wenig geordnet. So leisteten sich die Teams zahlreiche Ballverluste, was in den ersten zehn Minuten keinen wirklichen Spielfluß aufkommen ließ.

Schreiner und Sam lassen Fans früh jubeln

Mit der ersten guten Aktion sollte dann aber auch gleich der Führungstreffer für den SCRA gelingen. Tartarotti bekam viel Platz, nutzte diesen aus und drang in den gegnerischen Strafraum ein. Der Schuss des Youngsters wurde zwar von einem Abwehrspieler mit der Hand abgewehrt, Referee Schüttengruber ließ aber Vorteil gelten. So war Emanuel Schreiner zur Stelle und verwertete den Abpraller zum 1:0 für die Rheindörfler.

Fitz verkürzt nach etwas umstrittenem Freistoßpfiff

Monschein mit dem Ausgleich

Eine gute Viertelstunde vor dem Ende versuchte sich dann Zwischenbrugger, sein Schuss wurde aber Beute von Pentz. In der Schlussphase merkte man beiden Teams den Siegeswillen an, ohne allerdings zu viel zu riskieren, um nicht selbst das entscheidende Gegentor zu kassieren.

So blieb es schlussendlich beim 2:2-Remis, ein Ergebnis mit dem die Teams am Ende wohl beide leben können, aufgrund der frühen 2:0-Führung wären aber heute für den SCRA natürlich drei Punkte möglich gewesen. Das nächste Spiel steht am kommenden Samstag in Mattersburg auf dem Programm.