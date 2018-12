Altach-Trainer Grabherr nach 6:1-Heimsieg im Amt bestätigt

Altach - Werner Grabherr bleibt Trainer von Fußball-Bundesligist SCR Altach.

Der 33-Jährige wurde am Tag nach dem 6:1-Sieg der Vorarlberger in der 18. Runde gegen TSV Hartberg in seinem Amt bestätigt. Die Altacher sind drei Punkte vor Schlusslicht Admira Tabellen-Vorletzter. Grabherr war Ende Mai zum Chefcoach des Clubs bestellt worden.

Kopf sieht Potenzial in der Mannschaft

“Wir sind in Altach alle enttäuscht über den Verlauf und die Punkteausbeute der Herbstsaison”, wurde Altach-Präsident Karlheinz Kopf am Montag in einer Club-Aussendung zitiert. “Trotzdem haben wir intern einhellig an unserem Trainer Werner Grabherr festgehalten. Der gestrige Kantersieg gegen Hartberg befreit uns zwar noch lange nicht von allen sportlichen Sorgen, hat aber doch gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Werner Grabherr hat daher weiterhin unser Vertrauen.”