Versöhnlicher Abschluss für den SCR Altach

Der CASHPOINT SCR Altach verabschiedet sich mit einem 6:1-Erfolg gegen Hartberg in die Winterpause.

Bei winterlichen Bedingungen ging es am heutigen Sonntag zum letzten Mal in diesem Jahr um Punkte in der CASHPOINT Arena. Der SCRA empfing dazu den Überraschungsaufsteiger TSV Hartberg. Die Oststeirer konnten das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison mit 2:1 für sich entscheiden und starteten in weiterer Folge eine Serie, die den Aufsteiger sogar zeitweise unter die Top 6 in der Tabelle katapultierte.