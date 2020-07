Altach testet gegen Top-Klub Borussia Dortmund

Dortmund Star Erling Haaland kommt im August in die Cashpoint-Arena.

Fußball-Bundesligist SCR Altach bekommt es in der Vorbereitung auf die neue Saison mit einem prominenten Gegner zu tun. Die Vorarlberger bestreiten am 12. August in Altach ein Testspiel gegen Borussia Dortmund (17:00 Uhr). Das gab der Zweite der abgelaufenen Saison in der deutschen Bundesliga am Dienstag bekannt. Für den BVB wird es das erste von sechs geplanten Testspielen sein. Aufgrund der bestehenden Zuschauerbeschränkungen sind für das Testspiel gegen den BVB 1.250 Zuschauer erlaubt.