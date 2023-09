Altach steht nach Sieg in Saalfelden im Cup-Achtelfinale

Durch Treffer von Abdijanovic und Nuhiu besiegte Altach den mutig auftretenden Regionalligisten Saalfelden mit 2:0.

Mit dem Cupspiel beim Zweitplatzierten in der Regionalliga West – dem FC Pinzgau Saalfelden – wartete auf den CASHPOINT SCR Altach die nächste Aufgabe in Runde 2 des Uniqa ÖFB-Cups auf die Schützlinge von Trainer Joachim Standfest.

Der Coach nahm vor diesem Duell einige Veränderungen an der Startelf vor, im Tor durfte erstmals Tobias Schützenauer ran. Auf dem Feld entwickelte sich eine Partie, in der sich der Außenseiter nicht versteckte. Das Team aus der RLW agierte mutig und zumindest ebenbürtig. Die beste Chance im Verlauf von Halbzeit eins fanden zunächst auf jeden Fall die Gastgeber vor. Tandari wurde ideal eingesetzt und ein sehr gut reagierender Schützenauer verhinderte die Führung für die Hausherren in höchster Bedrängnis (18.). Allerdings ging in dieser Szene auch die Fahne des Schiedsrichter nach oben, der Treffer hätte also ohnehin nicht gezählt.

Doppelschlag für den SCRA

Mittlerweile war in Saalfelden etwas mehr als eine halbe Stunde absolviert, da brachte ein Doppelschlag die Rheindörfler auf die Siegerstraße. Zunächst traf Abdijanovic zur Führung, ehe wenig später Nuhiu erhöhte (38.). Vor beiden Toren war jeweils Innenverteidiger und Abwehrchef Lukas Gugganig entscheidend als Vorbereiter beteiligt. So ging die Standfest-Elf mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause, die auch einer gewissen Effizienz zuzuschreiben war.

Auch mit dem Rückstand gaben sich die Salzburger nicht geschlagen, so mussten Edokpolor & Co jederzeit aufmerksam bleiben. Dies zeigte sich auch knappe zehn Minuten nach Wiederbeginn, als die Pinzgauer per Weitschuss vorstellig wurden.

Trainer Joachim Standfest brachte in weiterer Folge frisches Personal auf den Rasen. Reiter und Bischof kamen ebenso neu in die Partie wie zuvor Bähre und Gebauer. Insgesamt hatten die Altacher das Geschehen in Halbzeit zwei weitgehend – auch im Wissen der Führung - unter Kontrolle, der Gegner war zwar weiterhin bemüht, fand allerdings nur wenig Räume und gleichzeitig Gelegenheiten vor, um das Ergebnis noch zu korrigieren. Dennoch verdienten sich die Salzburger Respekt für den Auftritt am heutigen Abend.

Es blieb also am Ende beim 2:0-Erfolg für den CASHPOINT SCR Altach. Damit gelingt nicht nur der Aufstieg ins Achtelfinale des heimischen Pokalwettbewerbes, sondern dürfen die Rheindörfler mit Aufwind in die schweren anstehenden Auswärtspartien in Hartberg und Linz gehen.

FC Pinzgau Saalfelden - CASHPOINT SCR Altach 0:2 (0:2)

Mittwoch, 27.09.2023, 19:00 Uhr

1508 Saalfelden Arena,

Tore: 0:1 Abdijanovic (35.), 0:2 Nuhiu (38.)