Altach startet in die Adventszeit

Kurz vor Beginn der schönsten Zeit des Jahres findet in Altach der traditionelle Kunst- und Krömlemarkt beim KOM statt.

Altach. Die besinnliche Jahreszeit rückt immer näher und in etwa einem Monat steht das Christkind vor der Tür. Landauf, landab öffnen in diesen Tagen diverse Weihnachtsmärkte ihre Pforten. So auch in der Gemeinde Altach, wo am kommenden Samstag, den 25. November, bereits zum 16. Mal der Kunst- und Krömlemarkt auf dem Programm steht.