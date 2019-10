Altach-Star Sidney Sam spricht Tacheles

Er wechselte wegen seinem Gefühl - und freut sich auf attraktiven "holländischen Fußball" unter Alex Pastoor.

Was Sam an Altach imponierte

„Es hat mir total imponiert, wie sich die Klub-Verantwortlichen um mich bemüht haben. Am vergangenen Dienstag hat sich Altachs neuer Sportdirektor Christian Möckel erstmals bei mir gemeldet. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl und habe noch mehrere Male mit ihm gesprochen. Und auch Trainer Alex Pastoor hat mich angerufen. Es klang alles ehrlich und hat mich voll überzeugt“, sagt Sam gegenüber "Sport Bild".

Sidney Sams Stationen im Fußball

Sam war zuletzt beim VfL Bochum in der zweiten deutschen Liga beschäftigt. Für Bochum schoss er in zwei Saisonen in 42 Ligaeinsätzen zwei Tore. Zuvor spielte der 31-Jährige u.a. für den Hamburger SV, Bayer Leverkusen oder Schalke 04. Diesen Sommer hatte der Flügelflitzer ein Probetraining beim belgischen Traditionsclub Anderlecht absolviert, wo er aber keinen Vertrag erhielt.