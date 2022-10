Altach musste ein „e“ abgeben

Bei der e5-Zertifizierung erreichte die Gemeinde Altach in diesem Jahr für Energieeffizienz und Klimaschutzmaßnahmen 3 „e“.

„Ein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen, Klimaschutz und Energieeffizienz sind ein Gebot der Stunde. Dieses Denken ist in unseren politischen Gremien und in der Gemeindeverwaltung bereits fest verankert“, freut sich Bürgermeister Markus Giesinger über die Auszeichnung. Dabei musste Altach im Vergleich zur Zertifizierung vor vier Jahren ein „e“ abgeben und liegt derzeit mit 60 Prozentpunkten im oberen Bereich der 3 „e“-Wertung. Ausschlaggebend trotz zahlreicher umgesetzten Projekte, vor allem, das die gesamte Bewertung in den letzten Jahren verschärft wurde. „Wir sind aber guter Dinge und werden in dieser Hinsicht ebenfalls weiter am Ball bleiben“, soll das 4te „e“ wieder zurück an den Kummenberg.