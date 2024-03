Altach muss trotz erneut guter Vorstellung weiter auf den ersten Sieg warten

Die Standfest-Elf ist beim WAC das spielbestimmende Team, muss sich am Ende aber mit einem 1:1 begnügen.

Schnelle Antwort nach Rückstand

Trainer Joachim Standfest kehrte nach seiner Gelbsperre zurück auf die Trainerbank, seine Startelf veränderte er im Vergleich zum guten Auftritt gegen den LASK in der Vorwoche nicht. Der SCRA begann zwar gut, musste allerdings nach nur Minuten einen Gegentreffer wegstecken, Boakye hatte die Kärntner in Führung gebracht.

Die Antwort folgte aber wenig später, Winterneuzugang Vesel Demaku eroberte die Kugel, täuschte Baumgartner mit einer Schussfinte und netzte mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die Altacher zum verdienten Ausgleich ein (15.). Auch in weiterer Folge blieben die Rheindörfler das spielerisch bessere Team, ohne aber zu einem weiteren Torerfolg zu kommen. Kurz vor der Pause sah dann Mike Bähre seine insgesamt neunte gelbe Karte, damit fehlt der Deutsche zum Auftakt in der Qualifikationsrunde.

Altach näher am Sieg

Mittlerweile waren auch Jurcec und Santos in die Partie gekommen und Erstgenannter hatte dann sieben Minuten vor Ablauf der 90 Minuten den Siegtreffer auf dem Fuß, der Kroate konnte die Kugel aber auch nicht im Tor unterbringen. So blieb es am Ende beim 1:1-Remis, insgesamt hätten sich die Altacher wie in den letzten Wochen allerdings mehr verdient.