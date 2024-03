Altach muss sich trotz Überlegenheit mit einem Zähler begnügen

Die Rheindörfler waren beim WAC das klar bessere Team, am Ende blieb es auch aufgrund einer überaus fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung beim 0:0.

Klare Altacher Überlegenheit

Überhaupt spielte in dieser Anfangsphase generelle nur das Gästeteam. Weitere Chancen von Santos (14.), Gebauer (21. bzw. 34.) und Koller (34.) blieben aber aber ebenso ohne erfolgreichen Abschluss. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam Gebauer ein weiteres Mal aus vielversprechender Postion zum Abschluss, der Schuss des Tirolers strich allerdings am Kasten vorbei. So ging es trotz klarer Überlegenheit des SCRA mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.