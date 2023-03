Altach mit Rücken zur Wand und neue Arbeitszeitmodelle

Am Montag sind der Vorstand Tim Mittelberger von der Jungen Wirtschaft Vorarlberg und der VN-Sportressortleiter Christian Adam zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

In Vorarlberg sind Männer in ihrer Arbeit meistens vollzeitbeschäftigt, viele Frauen sind in Teilzeit. Das belegen auch die aktuellen Zahlen von Statisik Austria. Parallel dazu besteht aber auch immer mehr Interesse daran Stunden zu reduzieren, auch die 4-Tage-Woche hält mancherorts Einzug, weshalb sich Tim Mittelberger von der jungen Wirtschaft Vorarlberg sicher ist, dass man sich mit solchen Arbeitsmodellen genauer auseinandersetzen müsse.

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Ried ist der SCR Altach Tabellenschlusslicht in der heimischen Fußballbundesliga. "Als Mannschaft noch immer nicht geschlossen und in der Defensive keineswegs kompakt. Altach sucht nach dem Rettungsanker und stürzt immer tiefer", beschreibt es Christian Adam in den aktuellen Vorarlberger Nachrichten. In Vorarlberg LIVE analysiert der Experte vor der letzten Partie im Grunddurchgang gegen Serienmeister Salzburg zudem die aufkeimende Trainerfrage rundum Coach Miroslav Klose.