Altach mit Remis zum Saisonauftakt

Der CASHPOINT SCR Altach kommt gegen Hartberg trotz Überlegenheit nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Der SCRA versuchte von Beginn an das Kommando zu übernehmen und erarbeitete sich nicht nur optische Vorteile, ohne allerdings zwingend zu werden. So vergingen bei herrlichem Wetter knappe 20 Minuten bis zur ersten Großchance, diese hatten dann aber die Gäste aus der Oststeiermark. Tadic hämmerte einen Freistoß aus 25 Metern direkt auf das Gehäuse von Martin Kobras, der gemeinsam mit der Querlatte den Rückstand verhinderte.

Kurze Zeit später wechselte Pastoor das erste Mal, für Alain Wiss kam Philipp Netzer in die Partie. Auf der Stadionuhr wurde die 74. Minute angezeigt, da war der SCRA erneut knapp am Führungstreffer, ein Dabanli-Kopfball landete leider nur am Außenpfosten.

Danach war auch für Thurnwald und Meilinger der Arbeitstag beendet, für die beiden kamen Anderson und Daniel Maderner ins Spiel, der Neuzugang aus Amstetten feierte also sein Pflichtspieldebüt. Die Offensivbemühungen der Rheindörfler blieben aber auch in der Schlussphase unbelohnt, so blieb es am Ende beim 1:1 und einer Punkteteilung zum Auftakt.