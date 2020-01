Altach mit Rekordbudget

Der Voranschlag der Gemeinde Altach erreicht in diesem Jahr einen neuen Spitzenwert.

Altach . Mit rund 29,3 Millionen Euro liegt das Budget der Gemeinde Altach im Jahr 2020 um 7,4 Millionen Euro beziehungsweise 34 Prozent über dem des Vorjahres. Die Hauptgründe für die starke Erhöhung liegen vor allem in den Investitionen in die Infrastruktur.

Im Zuge der beiden großen Bauprojekte ist auch der Ankauf von Gebäuden und Grundstücken vorgesehen, wofür im Budget rund 6,2 Millionen Euro eingeplant wurden. Größere Positionen (ca. 250.000 Euro) stellen zudem der Neubau bzw. die Instandhaltung von Landes- und Gemeindestraßen, sowie die Erweiterung der Lärmschutzwand an der A14 mit 310.000 Euro dar. Zudem wird die Gemeinde in diesem Jahr rund eine Million Euro in neue Umkleidekabinen bei den Sportanlagen Schnabelholz investieren. Dafür leistet auch der SC Rheindorf Altach einen Kostenbeitrag in der Höhe der Landesförderung (ca. 22 Prozent der Gesamtinvestitionssumme).