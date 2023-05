Altach mit Punktgewinn in Wolfsberg - Partie endet torlos

Die Rheindörfler erkämpfen sich im Lavanttal mit einem torlosem Remis zumindest einen Zähler.

Ausgeglichene erste Hälfte

Trainer Klaus Schmidt veränderte seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf zwei Positionen, statt Abdijanovic und dem verletzten Thurnwald begannen Jan Jurcec und Bischof. Es entwickelte sich in den ersten 45 Minuten eine ausgeglichene Partie, in der sich die Teams über weite Strecken neutralisierten.

Die erste nennenswerte Gelegenheit fanden die Kärntner vor, Casali blieb im Duell mit Malone Sieger im Duell Eins gegen Eins (23.). Auch der SCRA tauchte zumindest einmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Balic tankte sich mit viel Tempo über links gegen mehrere Gegenspieler durch und passte zur Mitte. Dort kam Bischof an den Ball, verfehlte mit seinem Abschluss allerdings das Ziel (36.).

Die Minuten vor der Pause gehörten dann wieder den Gastgebern, die die Rheindörfler zwar ordentlich unter Druck setzten, aber zu keinen zwingenden Chancen mehrkamen. So ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Nach Wiederbeginn waren etwas mehr als drei Minuten absolviert, da gelang dem WAC der vermeintliche Führungstreffer. Taferner konnte sich zu einfach gegen mehrere Altacher Akteure durchsetzen und spielte die Kugel zu Scherzer, der das Spielgerät auch versenkte. Allerdings meldete sich der VAR zu Wort, der Torschütze stand in der Entstehung zuvor im Abseits und so zählte der Treffer nicht.

Taferner vergibt Sitzer

Auch in Minute 58 war das Glück auf Seiten der Vorarlberger. Taferner kam im Strafraum nach einer Drehung völlig freistehend zum Schuss, vergab aus mehr als aussichtsreicher Position aber kläglich. Die Altacher hatten in dieser zweiten Halbzeit doch Probleme, Zugriff auf die Partie zu bekommen. Auf einen Abschluss bei der Schmidt-Elf musste man bis Minute 66 warten, als sich Bischof versuchte. Keeper Bonmann ließ den Schuss des Angreifers nach vorne abprallen, im Nachfassen packte der Schlussmann dann allerdings zu. 71 Minuten waren dann absolviert, da näherten sich die Rheindörfler ein weiteres Mal dem gegnerischen Tor, Edokpolor setzte einen Schuss aber neben das Gehäuse.

Altach hält die Null

Erneut brenzlig wurde es aus SCRA-Sicht in Minute 81. Jurcec war im eigenen Strafraum mit dem Arm am Ball, der VAR beorderte den Unparteiischen an die Seitenlinie, um die Situation zu checken. Der Schiedsrichter entschied sich nach Betrachtens der Bilder auf Foulspiel des Wolfsbergers, das dem Handspiel vorausgegangen war.