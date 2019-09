Altach macht es offiziell - Trennung von Zellhofer ist fix

Sein Nachfolger soll laut Club-Angaben "zeitnah" präsentiert werden.

Der inzwischen 59-jährige Niederösterreicher hat seine Tätigkeit beim SCR Altach im Jänner 2013 angetreten. Der Meistertitel im Jahr 2014 und der damit verbundene Aufstieg in die höchste Spielklasse, die zweimalige Qualifikation für einen internationalen Startplatz, sowie die Krönung zum Winterkönig in der Saison 2016/2017 zählen zu seinen größten sportlicher Erfolgen."Mit besonderem Stolz erfüllen mich zudem auch die geschaffenen Meilensteine im Bereich der Infrastruktur, wie etwa die neu erbauten Stadiontribünen, aber auch das Funktionsgebäude, welches in Kürze eröffnet wird. Natürlich gab es auch immer wieder Rückschläge und sehr fordernde Zeiten, aber es ist uns gemeinsam gelungen, den Verein nachhaltig in der Bundesliga zu etablieren."