Zellhofer muss Altach verlassen

Knalleffekt bei unserem Fußball-Bundesligisten: Der langjährige Geschäftsführer Sport muss nächsten Sommer gehen, berichten die "VN". Möglicherweise geht aber auch alles viel schneller.

Eine große Ära geht zu Ende. Der 59-Jährige Georg Zellhofer wird nach sechs Jahren den SCR Altach verlassen. Sein Vertrag, der im Sommer endet, wird nicht verlängert. Ein neuer Sportdirektor soll Altach in die Zukunft führen, geht aus einem Bericht in der aktuellen "VN"-Ausgabe vom 27. September hervor.

Dem nicht genug: Möglicherweise geht alles auch viel schneller. In Altach arbeitet man gegenwärtig an einem viel schnelleren Ende. Sollte es in den nächsten Tagen zu einer Einigung zwischen Zellhofer und dem Klub kommen, geht der Zellhofer-Abschied schon in den nächsten Tagen über die Bühne. Hintergrund für die Eile: Der neue starke Sportmanager des Bundesligisten, aus dessen Namen Altach noch ein Geheimnis macht, soll sich schon in der kommenden Winter-Transferzeit um sportliche Verstärkungen für die Rheindörfler kümmern.