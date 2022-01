Altach kratzt an 7.000er Marke

Die Bevölkerung in der Gemeinde Altach nimmt von Jahr zu Jahr zu und noch in diesem Jahr könnte der 7.000 Einwohner begrüßt werden.

Altach . Da in der Gemeinde Altach seit Jahrzehnten sowohl Geburtenbilanz als auch Wanderungsbilanz positiv sind, wächst die Einwohnerzahl jedes Jahr an. Dazu wurden in der Vergangenheit auch zahlreiche neue Wohnbauprojekte umgesetzt.

Dabei stieg auch die Einwohnerzahl in der Gemeinde Altach seit dem Jahrtausendwechsel um über 1.000 Bewohner von rund 5.700 auf 6.934 Einwohner am 31. Dezember 2021. Damit könnte noch in den kommenden Monaten die nächste Tausendermarke überschritten werden. Das die Gemeinde dabei bei allen Altersschichten beliebt ist, zeigt auch ein Blick auf die entsprechende Statistik. Bei den Bewohnern im Alter von 0 bis 60 Jahren liegen die Zahlen dabei in ähnlicher Höhe über der Tausendermarke. Dabei haben 6.123 Personen die österreichische Nationalität und bei den ausländischen Einwohnern haben die türkischen Mitbewohner klar die Oberhand. Der Zuwachs in der Bevölkerung stellt die Gemeinde auch laufend vor neue Herausforderungen und so sind derzeit etliche Projekte, wie das Betreute Wohnen, das neue Kinderhaus oder Leistbares Wohnen in der Umsetzung. Damit soll die Gemeinde auch weiterhin gerne zum Wohnen genutzt werden. MIMA