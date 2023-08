Altach knackte die 7.000er Einwohner-Marke

Die Gemeinde Altach feierte einen besonderen Meilenstein in ihrer Geschichte, während sie ihren 7.000. Einwohner willkommen hieß.

Die Ankunft von Antonio Oliver Lucien Sönser ist ein Grund zur Freude für die ganze Gemeinde. Es ist ein Zeichen dafür, dass Altach nicht nur wächst, sondern auch eine lebendige, liebenswerte Heimat für alle Bewohner bleibt. Dazu stieg in der Gemeinde in den vergangenen Jahren die Einwohnerzahl stetig an. So konnte Altach seit dem Jahrtausendwechsel über 1.000 neue Bewohner begrüßen und knackte nun die 7.000er Marke. Der Zuwachs in der Bevölkerung stellt die Gemeinde auch laufend vor neue Herausforderungen und so konnte kürzlich erst das neue Kinderhaus eröffnet werden und weitere Projekte, wie das Betreute Wohnen oder Leistbare Wohnen sind in der Umsetzung. Damit soll die Gemeinde auch weiterhin gerne zum Wohnen genutzt werden. MIMA