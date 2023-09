Altach kassiert unglückliche Niederlage gegen Sturm Graz

Der CASHPOINT SCR Altach hadert nach der 1:2-Niederlage gegen den Vizemeister auch mit zahlreichen Schiedsrichterentscheidungen.

Der CASHPOINT SCR Altach empfing am Samstag mit dem SK Sturm Graz nicht nur den aktuellen Vizemeister, sondern ein absolutes Topteam der Liga. Nicht wenige Experten glauben sogar daran, dass die Steirer sogar das Zeug dazu haben, in dieser Saison mehr als nur am Thron von Serienmeister Salzburg zu wackeln.