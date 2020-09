Altach kassiert Heimniederlage im Westderby

Nach einer dürftigen Leistung unterliegt der SCRA im eigenen Stadion gegen die WSG Tirol mit 0:2.

Danach dauerte es bis Minute 32, ehe der SCRA erneut für Gefahr sorgen konnte. Nach einem herrlichen Pass von Gouet kam erneut Nussbaumer zum Abschluss, Oswald konnte allerdings zur Ecke abwehren. Insgesamt war in dieser ersten Halbzeit viel Sand im Getriebe der Rheindörfler. Nach vorne war zu wenig Zug drin und in der Defensive wirkte das Ganze auch nicht immer stabil. So ging es mit dem 0:1-Rückstand in die Kabinen.