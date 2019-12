Altach jubelt gegen Europacup-Starter WAC

Der SCR Altach feierte dank Doppeltorschütze Mergim Berisha einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den Wolfsberger AC.

Im letzten Heimspiel vor der Winterpause ging es für den SCR Altach zu Hause gegen Europacup-Starter Wolfsberger AC darum, sich mit einem Sieg wieder etwas vom Tabellenende zu entfernen. Und nach einer kurzen Drangphase der Gäste gelang Mergim Berisha mit einem wuchtigen Schuss in die kurze Kreuzecke in der 8. Minute das 1:0. Und der Angreifer legte in der 21. Minute nach: nach einer schönen Ballannahme mit der Brust gelang per Direktabnahme das 2:0. Nur 2 Minuten später verhinderte die Stange nach einem Gebauer-Abschluss sogar das 3:0. In der restlichen Spielzeit der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften Chancen auf weiterer Treffer - da diese aber ungenutzt blieben, ging es mit dem verdienten 2:0 in die Pause.