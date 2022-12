Altach investiert erneut in Infrastruktur

Altach hat das Budget für 2023 mit Auszahlungen in der Höhe von rund 29,2 Millionen Euro beschlossen.

Altach. Der Finanzierungshaushalt der Gemeinde Altach für das Jahr 2023 wird mit Einzahlungen in Höhe von 28.251.900 Euro und Auszahlungen in Höhe von 29.152.200 Euro ausgewiesen. Der Differenzbetrag in Höhe von 900.300 Euro wird über die Liquidität zum 31.12.2022 abgedeckt.