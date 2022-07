Altach inspiziert Kanal über Sommer

In den kommenden Wochen starten im Gemeindegebiet von Altach die Arbeiten zur Aufnahme des Kanalbestandes.

Das Schmutzwasserkanalsystem in Altach umfasst dabei mittlerweile Leitungen mit einer Länge von 27 Kilometern und rund 1.000 Schächten. Für die Kanal-Bestandsaufnahme werden in den nächsten Jahren die Schmutzwasserleitungen gereinigt, mittels Kanal-TV aufgenommen und deren Dichtigkeit mittels Druckproben nachgewiesen. Die Arbeiten für die diesjährige Inspektions-Etappe werden in den kommenden Wochen durchgeführt, wobei es dabei zu kleineren Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die Kosten für die Arbeiten zur Kanalzustandserfassung bis 2025 werden mit rund 260.000 Euro angegeben und wurden bereits in der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde angepasst. MIMA