Altach holt beim 2:2 in Hartberg einen Zähler

Die Rheindörfler kehren mit einem Punktgewinn aus der Oststeiermark zurück, die Treffer beim 2:2 erzielten Gugganig und Jurcec.

In der dritten Runde der Qualifikationsgruppe ging die Reise für den CASHPOINT SCR Altach in die Oststeiermark, wo das Duell mit dem TSV Hartberg auf dem Programm stand. Am Ende trennten sich die Teams bei der Rückkehr von Klaus Schmidt an seine alte Wirkungsstätte mit einem 2:2-Unentschieden.

Besser in die Partie fanden die Gastgeber, die in der Anfangsphase deutlich mehr vom Spiel hatten. So wurde es in den ersten zehn Minuten im Altacher Strafraum gleich mehrfach gefährlich, die Rheindörfler überstanden zwei recht heikle Situationen allerdings unbeschadet.

Gugganig mit der Führung

Mit dem ersten Abschluss ging der SCRA dann in Front. Ein Eckball wurde von Thurnwald zur Mitte getreten, dort stiegen Nuhiu und Gugganig in die Höhe und schließlich war es der aufgerückte Innenverteidiger, der die Kugel über die Linie bugsierte – 0:1. Der Führungstreffer brachte den Schützlingen von Klaus Schmidt spürbar mehr Sicherheit, auch die nächste nennenswerte Chance fanden die Gäste aus dem Ländle vor. Thurnwald versuchte sich mit einem Schuss, der aber sein Ziel verfehlte (22.).

Jurcec erhöht

Es waren dann bereits 33 Minuten absolviert, da legten die Altacher nach. Gugganig spielte einen langen Ball auf Nuhiu, der von der Hartberger Defensive in dieser Situation quasi vergessen wurde. Der Angreifer nahm das Leder an, blickte auf und bediente mit viel Übersicht den auf der anderen Seite des Sechzehners freistehenden Jurcec, der am zweiten Pfosten zum 2:0 aus SCRA-Sicht einschob.

Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause. Die Rheindörfler agierten nach einer nicht ganz einfachen Anfangsphase dann vor allem nach dem Treffer von Gugganig in souveräner und effizienter Manier, die Führung nach 45 Minuten ging aufgrund dessen auch in Ordnung.

Hartberger Doppelschlag

Die Hartberger kamen aktiver aus den Katakomben, der SCRA war in den ersten Minuten nach Wiederbeginn zumeist in der Defensive beschäftigt. 13 Minuten waren in Halbzeit zwei absolviert, da verkürzten die Gastgeber. Heil kam im Strafraum an den Ball und bezwang Casali mit seinem Schuss zum Anschlusstreffer. Nun war das Momentum klar auf Seiten der Steirer, die wenig später nachlegten. Der eingewechselte Prokop erzielte nur zwei Minuten später den 2:2-Ausgleich, der zwar vom Schiedsrichter-Team zunächst nicht anerkannt wurde. Nach Überprüfung des VAR wurde der Treffer aber schließlich gegeben.

Nach diesen zwei schnellen Toren waren die Steirer nun eindeutig am Drücker, Altach hatte die Kontrolle über das Geschehen auf dem Feld verloren. Gleich zwei Mal verpassten die Hausherren in dieser Phase den Führungstreffer in Person von Tadic und Prokop nur knapp.

In weiterer Folge gelang es dem SCRA dann aber immerhin, sich vom großen Druck der Hartberger etwas zu befreien. Und so fand keine der beiden Mannschaften in der Schlussphase mehr eine zwingende Abschlussgelegenheit vor, es blieb nach zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten am Ende beim 2:2-Remis.

TSV Hartberg - CASHPOINT SCR Altach 2:2 (0:2)

Samstag, 15.04.2023, 17:00 Uhr

Profertil Arena, 2.688 Zuschauer

Tore: 0:1 Gugganig (10.), 0:2 Jurcec (33.), 1:2 Heil (58.), 2:2 Prokop (60.)