Altach gelingt mit Sieg in Ried Befreiungsschlag

Der CASHPOINT SCR Altach holt sich mit einem verdienten 2:1-Erfolg im Innviertel drei immens wichtige Zähler.

Trainer Ludovic Magnin veränderte seine Startelf im Vergleich zur vergangenen Woche auf einer Position, Samuel Mischitz bekleidete die Position des Rechtsverteidigers. In der 14. Minuten fand der SCRA dann nach ausgeglichener Anfangsphase seine erste gute Einschussmöglichkeit vor. Bischof wurde mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, dieser kam nach einem Haken zum Abschluss. Die Kugel wurde vom Keeper abgewehrt und landete bei Gaudino, der die Kugel aber am Kasten vorbeisetzte.

Das Geschehen spielte sich zumeist zwischen den Strafräumen ab, Altach hielt die so heimstarken Rieder über weite Strecken vom eigenen Gehäuse fern und war insgesamt gesehen gefühlt etwas besser im Siel . Nach einer knappen halben Stunde wurde es erstmals gefährlich, Strauss konnte einen Schuss von Bajic abblocken. Acht Minuten vor der Pause waren es dann wieder die Rheindörfler, die zu einer nennenswerten Aktion kamen. Gaudino brachte einen Freistoß zur Mitte, dort kam Krizman zum Kopfball, der allerdings sein Ziel recht deutlich verfehlen sollte.

Es lief bereits die Schlussphase der ersten Spielhälfte, da gab es einen Eckball für die Oberösterreicher. Im Strafraum sprang dann der Ball an die Hand von Nimaga, Schiedsrichter Altmann zeigte auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwertete Wiessmeier und besorgte damit den 1:0-Pausenstand.

Auch nach Wiederbeginn startete der SCRA bemüht und kam nur wenige Minuten nach Anpfiff zu Gelegenheiten. Zunächst wurde ein gut angetragener Schuss von Haudum zur Ecke abgefälscht. Dieser Corner wurde dann brandgefährlich, Haudum spitzelte die Kugel Richtung Tor, wo der Ball der Torlinie entlang lief und gerade noch von einem Rieder Verteidiger geklärt werden konnte, bevor er diese in vollem Umfang überquerte.

Es lief die 65. Minute, da gelang Altach der verdiente Ausgleichstreffer. Nach einer Ecke kam der aufgerückte Nanizayamo an den Ball und versenkte das Spielgerät in den Maschen, erstmals im Jahr 2022 durfte auf Seiten des SCRA über einen Torerfolg gejubelt werden.

Wenig später war es Nene, der die Hausherren beinahe erneut in Führung geschossen hätte, sein Kopfball ging aber am Gehäuse von Casali vorbei. Zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wechselte Magnin erstmals. Für Krizman kam Monschein neu aufs Feld und der Angreifer war noch keine 180 Sekunden im Spiel, da bewies die Leihgabe vom LASK seinen Torriecher. Nach einer Flanke von Nanizayamo war der Mann mit der Rückennummer sieben zur Stelle und bugsierte den Ball zum umjubelten Führungstreffer über die Linie.

Diesen knappen Vorsprung brachten die Magnin-Schützlinge dann auch über die Zeit, am Ende gelang mit dem 2:1-Auswärtssieg ein ganz großer Befreiungsschlag. Durch die drei Zähler im Innviertel konnte der Rückstand auf die Gegner in der Qualifikationsrunde weiter verkürzt werden, nach der Länderspielpause steht dann in zwei Wochen das Heimspiel gegen die Admira auf dem Programm.