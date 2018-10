Termin: Altach feiert Erntedank

Am kommenden Sonntag findet vpr der Kirche das Erntedankfest statt.

Altach Das Erntedankfest ist dabei eines der ältesten Feste in der Geschichte der Menschheit, denn das Fest wurde bereits in vorchristlicher Zeit gefeiert. Es soll zeigen, dass es nicht alleine in der Hand der Menschen liegt, genug zum Essen zu haben, die Bedeutung der Landwirtschaft hervorheben und der Natur sowie der Arbeit des Erntens Dankbarkeit entgegenbringen.