Altach erstellt Klima- und Energieleitbild

Die e5-Gemeinde erstellt ein Klima- und Energieleitbild, welches Rahmenbedingungen, Aufgabenstellungen und Ziele definiert.

Altach . Seit mittlerweile rund 25 Jahren ist Altach Mitglied im landesweiten e5-Programm und gehört damit zu den ersten Gemeinden, die dem Programm beigetreten sind. Nun beschloss die Altacher Gemeindevertretung die Erstellung eines Klima- und Energieleitbildes und lädt interessierte Bürger zur Teilnahme an einem Workshop.

Die Gemeinde Altach wird dabei in Zusammenarbeit mit dem Energieinstitut Vorarlberg ein Klima- und Energieleitbild erstellen. Damit möchte die Gemeinde ihren energiepolitischen Aktivitäten einen strategischen Rahmen geben, wobei in diesem Leitbild Ziele und entsprechende Maßnahmen in den Bereichen Energieversorgung, Mobilität und Klimwandelanpassung festgehalten werden sollen.