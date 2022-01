Altach erneut mit Rekordbudget

Die Gemeinde Altach investiert im laufenden Jahr stark in die Infrastruktur im Ort.

Einnahmenseitig plant die Gemeinde mit einer Stabilisierung der Ertragsanteile und strukturstärkenden Bedarfszuweisungen auf das Niveau, welches vor dem Ausbruch der Pandemie erreicht wurde, und budgetiert mit knapp 8 Millionen Euro. Auch bei den Gemeindesteuern wird eine Erhöhung auf rund zwei Millionen Euro erwartet und zudem fließen bei der Renaturierung des Emmebachs in etwa 2,4 Millionen Euro an Bundes- und Landesförderungen zurück in die Gemeindekassa. Trotzdem müssen zur Bedeckung des Budgets Darlehen in Höhe von 10,7 Millionen Euro aufgenommen werden, womit der Schuldenstand der Gemeinde um 9,1 Millionen Euro auf gesamt 30,1 Millionen Euro steigt. MIMA