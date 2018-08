Altach erkämpft sich Remis in Graz

Der SCR Altach holte sich bei Sturm Graz mit dem 1:1 den nächsten Punkt, wartet aber auch nach vier Spieltagen weiterhin auf den ersten vollen Erfolg.

Im Spiel selbst hatten die Grazer durch Hosiner gleich zu Beginn zwei gute Möglichkeiten. Die Altacher benötigten ihrerseits rund 15 Minuten, um durch Gatt und Oum Gouet zu ersten Chancen zu kommen. In weiterer Folge entwickelte sich bei hohen Temperaturen eine ausgeglichene Partie mit leichten Feldvorteilen für die Hausherren. In der 38. Minute brachten sich die Altacher dann selbst in Bedrängnis, als Schreiner einen von Karic schlecht gespielten Rückpass nicht bändigen konnte – Grozurek nutzte das eiskalt aus und brachte die Grazer mit 1:0 in Führung.

Altach kämpft sich zurück

In der zweiten Halbzeit waren die Altacher weiterhin bemüht und hielt das Spiel gegen die Hausherren weiterhin offen. Die wenigen Chancen der Grazer machte Lukse zunichte. In der 77. Minute wurde der Kampfgeist der Altacher belohnt. Lienhart brachte den Ball nach einem guten Pass direkt in die Mitte, wo der eingewechselte Dobras den Ball zum 1:1 im Tor unterbrachte. Kurz vor Spielende kassierte Oum Gouet nach einem ungestümen Foul noch die Gelb-Rote Karte. Am Ergebnis änderte dies jedoch nichts mehr. Die Altacher erkämpften sich einen verdienten Punkt in Graz, warten jedoch auch nach vier Spieltagen weiterhin auf den ersten Sieg in der neuen Saison. Am kommenden Samstag gastiert Red Bull Salzburg in Altach – vielleicht gelingt in diesem Spiel die Überraschung und der erste volle Erfolg.