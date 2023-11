Altach ehrte verdiente Persönlichkeiten

Auch beim diesjährigen Ehrenabend wurden im KOM verdiente Persönlichkeiten und langjährige Funktionäre gewürdigt.

Altach . Menschen, die beispielgebend im Dienste des Ehrenamtes stehen, aber auch sportliche Leistungsträger wurden am vergangenen Wochenende in Altach ins Rampenlicht geholt. Im Rahmen eines unterhaltsamen Abends im KOM wurde das Engagement von 20 verdienten Altacher Persönlichkeiten gewürdigt.

In Respekt und Anerkennung ihrer Leistungen überreichte Bürgermeister Markus Giesinger das Verdienstzeichen bzw. Leistungsabzeichen der Gemeinde Altach in Gold, Silber bzw. Bronze. Dazu nutzte das Gemeindeoberhaupt die Gelegenheit, jedem Geehrten persönlich für seinen Beitrag zum Gemeinwohl zu danken und hob dazu auch den hohen Stellenwert des Ehrenamtes hervor. Viele Dienste in der Gemeinde wären ohne Ehrenamt nicht möglich, aber vor allem viele zwischenmenschliche Beziehungen könnten nicht stattfinden, so der Bürgermeister.