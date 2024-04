Für Altach zählt im Heimspiel gegen BW Linz nur der erste Heimsieg in diesem Jahr

Zum Start in die englische Woche empfängt der SCR Altach Aufsteiger Blau-Weiß Linz.

Österreichische Bundesliga 2023/2024

Fußball, Qualifikationsgruppe, 5. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Altach vs BW Linz

self all Open preferences.

Der FC Blau Weiß Linz und SCR Altach duellierten sich in den Saisonen 2011/12 und 2012/13 in der 2. Liga (8 Aufeinandertreffen). Dabei gewann Blau Weiß zwei der ersten drei Duelle (1N) und Altach blieb in den letzten fünf dieser Spiele ungeschlagen (3S 2U). Die beiden Duelle in der Bundesliga der laufenden Saison endeten jeweils 1:1.

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit acht Spielen gegen Aufsteiger sieglos (3U 5N) – so lange wie zuvor nur von Februar 2017 bis November 2018 (9 Spiele – 2U 7N). Die Vorarlberger blieben in keinem dieser acht Spiele ohne Gegentor und kassierten dabei 15 Gegentore (1,9 pro Spiel).

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit sechs Spielen ungeschlagen (1S 5U) – sechs Spiele in Folge ungeschlagen blieben die Altacher zuletzt in der Saison 2019/20 (sogar 8 BL-Spiele).

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit sieben Qualifikationsgruppenspielen ungeschlagen (2S 5U) – in den sechs Quali.-Gruppenspielen zuvor blieben die Altacher noch sieglos (3U 3N).

Der FC Blau Weiß Linz erzielte in der laufenden Saison in der Bundesliga bereits vier Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mind. 50% in Richtung gegn. Tor gespielt werden) – nur der TSV Egger Glas Hartberg (7) mehr (Altach 2). Der SCR Altach kassierte wiederum in der laufenden BL-Saison bereits drei Gegentore nach solchen Sequenzen –nur der RZ Pellets WAC (4) und die WSG Tirol (5) mehr.

Joachim Standfest kann nach dem Derbysieg am Vorwochenende personell wieder deutlich breiter planen. Mit Kapitän Lukas Jäger, Atdhe Nuhiu, Manuel Prietl und Damian Maksimovic kehren gleich vier Akteure nach abgesessener Sperre zurück. Dazu hat Dominik Reiter in Bregenz gezeigt, dass er wieder bereit ist für Bundesliga-Minuten und im Saison-Finish zur Verfügung steht. Werbung in eigener Sache konnten durchaus auch Sofian Bahloul und Ousmane Diawara machen. Es wird also spannend zu beobachten sein, für wen sich Joachim Standfest am Samstag entscheidet.

Lange Wartezeit bei Blau-Weiß

Wenig breit ist momentan die Brust von Gegner Blau-Weiß Linz. Der letzte Bundesliga-Sieg der Scheiblehner-Truppe liegt bereits über 5 Monate zurück – Mitte November konnten die Stahlstädter im Derby gegen den LASK letztmals voll anschreiben. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Austria Lustenau zwar noch fünf Zähler, nichtsdestotrotz dürften die Linzer Alarmglocken spätestens nach der 1:2-Niederlage gegen die WSG Tirol am vergangenen Wochenende schrillen.

Am Samstag wartet bereits das vierte Saisonduell zwischen dem SCRA und dem Aufsteiger aus der Oberösterreichischen Landeshauptstadt. Während in den beiden Bundesliga-Duellen jeweils mit einem 1:1 die Punkte geteilt wurden, gelang den Rheindörflern im Herbst ein 2:0-Erfolg zum Einzug ins ÖFB-Cup-Viertelfinale. Die beiden abschließenden Aufeinandertreffen dieser Spielzeit folgen nun innerhalb von nur drei Tagen.

Cashpoint SCR Altach – FC BW Linz Samstag

Altach, Cashpoint-Arena, 17 Uhr, SR Alexander Harkam

Der Ticker vom Spiel Wolfsberg vs Austria Lustenau

self all Open preferences.

Der SC Austria Lustenau verlor in der Bundesliga keines seiner vier Auswärtsspiele gegen den RZ WAC (2S 2U) – bei keinem anderen Team traten die Vorarlberger in der Bundesliga so oft an ohne zu verlieren.

Der SC Austria Lustenau verlor keines seiner sieben Auswärtsspiele in der Qualifikationsgruppe (2S 5U) – seit der Ligareform absolvierte in der Bundesliga kein anderes Team so viele Gastspiele in der Qualifikationsgruppe, ohne jemals zu verlieren.

Der SC Austria Lustenau erzielte 20% der Treffer von außerhalb des Strafraums (3 von 15) – der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der RZ WAC kassierte neun Weitschussgegentore – so viele wie kein anderes BL-Team 2023/24.

Der RZ WAC kassierte 29% der Gegentore in der ersten Hälfte (10 von 34) – der geringste Anteil in dieser Saison der Bundesliga. Der SC Austria Lustenau erzielte nur ein Tor in den ersten 45 Minuten (Yadaly Diaby gegen den LASK in Runde 17) – um sieben weniger als das Team mit den zweitwenigsten Treffern in der ersten Spielhälfte dieser BL-Saison (8, Altach).

RZ WAC-Trainer Manfred Schmid gewann in der Bundesliga nur zwei seiner sieben Spiele gegen den SC Austria Lustenau (3U 2N) – nur gegen den FC Salzburg (0%) und den SK Rapid (14%) kommt Schmid in der Bundesliga auf eine niedrigere Siegquote als gegen die Vorarlberger (29%).

Wolfsberger AC – SC Austria Lustenau Samstag

Wolfsberg, 17 Uhr, SR Arnes Talic (S)

Der Ticker vom Spiel Austria Wien vs Tirol

self all Open preferences.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 10 Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (6S 4U) – von den aktuellen Bundesligisten gegen kein anderes Team so lange.

Der FK Austria Wien traf in der Bundesliga in 11 der 12 Spiele gegen die WSG Tirol und blieb nur am 6. November 2022 torlos (0:0 A). In den letzten drei BL-Duellen blieb die Wiener Austria gegen die WSG Tirol ohne Gegentor, in den ersten neun Duellen zusammen nur zweimal.

Der FK Austria Wien blieb in der Bundesliga im dritten Auftritt in der Qualifikationsgruppe erstmals die ersten vier Spiele ungeschlagen (1S 3U). Mehr als vier Spiele ohne Niederlage in Folge gelangen der Wiener Austria in der Qualifikationsgruppe noch nie.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit 12 Heimspielen ungeschlagen (5S 7U) – erstmals so lange seit April bis Oktober 2021 und länger zuletzt von 2008 bis 2010 (21 Heimspiele). Der FK Austria Wien ist seit acht Heimspielen in der Qualifikationsgruppe ungeschlagen (4S 4U) – die letzte diesbezügliche Niederlage setzte es für die Wiener Austria im Juni 2020 gegen den SKN St. Pölten (2:5).

Die WSG Tirol verlor in der Bundesliga nur eines der letzten acht Qualifikationsgruppenspiele (3S 4U) – in den sieben Spielen zuvor in der Qualifikationsgruppesetzte es noch vier Niederlagen für die Tiroler (1S 2U). Erstmals blieb die WSG in den ersten vier QG-Spielen einer Bundesliga-Saison ungeschlagen (2S 2U).

FK Austria Wien – WSG Tirol Samstag 17 Uhr