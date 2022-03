Altach blickte mit seinen Bürgern in die Zukunft

Im Altacher KOM wurde diese Woche der Räumliche Entwicklungsplan der Gemeinde Altach vorgestellt.

Altach. Dabei wurde auch in der Kummenberggemeinde in den letzten Monaten der Entwicklungsplan in mehreren Workshops unter Beteiligung der Altacher Bevölkerung, Politik und Verwaltung erstellt und konnte nun auch den Bürgern präsentiert werden.