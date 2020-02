Altach bekommt neuen Postpartner

Die Poststelle bei der Cashpoint Arena wird Ende Monat geschlossen.

Altach. Nach rund neun Jahren wird der SCR Altach mit Ende Februar die Postpartnerschaft in der Kummenberggemeinde beenden. Neben der sich ändernden Ertragssituation ist auch der massive Platzmangel im SCRA Office ein Hauptgrund für diese Entscheidung, wie Bürgermeister Gottfried Brändle berichtet. Um den Bürgern aber auch künftig eine Anlaufstelle bieten zu können, gab es in den letzten Wochen bereits intensive Gespräche mit Vertretern der Post und auch bereits mit potentiellen Nachfolgern auf die Poststelle in Altach. Die Verhandlungen werden in den nächsten Tagen und Wochen weitergeführt und „wenn alles klappt, wird die Poststelle ab Mitte April wieder im Zentrum sein“, so die ersten Informationen dazu aus dem Gemeindeamt. MIMA