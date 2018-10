Altach Amateure verlor Spiel und Spieler durch Ausschluss

In den letzten fünf Meisterschaftsspielen kassierte Altach Amateure vier zu Null-Niederlagen, die dritte in Folge auf Salzburger Boden.

Eine stark ersatzgeschwäche Truppe nur mit dem Kaderspieler Lars Nussbaumer verschließ die Anfangsphase und prompt gerieten die Rheindörfler früh in Rückstand. Die Altacher „Notelf“ hatte trotz dem Gegentor die Partie im Griff und vergaben durch Nico Schöpf (Querlatte), Szilard Pecseli und Nurkan Ibrahimi gute Einschussmöglichkeiten. Zudem wurde ein klares Elferfoul an Trainersohn David Schnellrieder in der Schlussphase nicht geahndet und darauf hin revanchierte sich der Offensivspieler mit einer Tätlichkeit und wurde ausgeschlossen. Als Altach Amateure alles nach vorne warf, musste man noch den zweiten Gegentreffer in der Schlussminute hinnehmen. „Ein Punkte wäre mehr als verdient gewesen, bei einem frühzeitigen Ausgleich vielleicht sogar mehr. Trotz der zweiten Garnitur war die spielerische und kämpferische Leistung zufriedenstellend“, sagte Altach Amateure-Cotrainer Christian Schöpf.