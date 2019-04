Altach Amateure verlor gegen Meister Anif

0:2-Heimniederlage der Rheindörfler, die gute Leistung blieb unbelohnt. Elias Stark wurde ausgeschlossen.

ALTACH. Die Schützenhilfe für den noch ungeschlagenen Tabellenführer FC Dornbirn blieb aus. Altach Amateure verlor gegen den zweifachen Westligameister der letzten beiden Saisonen, Anif mit 0:2 und war von einem Punktgewinn weit entfernt. In allen acht Duellen der letzten vier Meisterschaften gewann Anif gegen die SCRA-Fohlentruppe, zum Teil auch immer relativ hoch. Anif ist und bleib für Altachs Jungspunde ein rotes Tuch. Der noch regierende Champion aus Salzburg präsentierte sich auf dem Kunstrasenplatz neben der Cashpoint-Arena zu stark und ließ nichts anbrennen. Damit lebt die Chance für die Elf um Meistermacher Thomas Hofer rein rechnerisch auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Die zweite Kampfmannschaft der Altacher mit den Kaderspielern Benjamin Ozegovic, Lars Nussbaumer und Brian Mwila fand während der 90 Minuten fast gar keine nennenswerte Torchance vor. Einzig der Nigerianer Sunday Faleye setzte einen wuchtigen Kopfball neben das Tor (45.). Schon zur Pause war die Begegnung entschieden. Kapitän Rene Zia traf aus spitzem Winkel zur verdienten Führung für Anif (24.). Aus stark abseitsverdächtiger Position gelang Marinko Sorda das zweite Tor der Gäste (43.). Richtig Erwärmendes sah Altach Coach Alexander Pastoor nur von den Gästen aus Salzburg. „Anif hat aus einer Chance zwei Tore erzielt. Uns fehlte nur der Treffer, aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Noch nie haben wir den Meister so lange fordern können“, so Altach Amateure Coach Oliver Schnellrieder. Zudem haderten die Jungspunde, dass der schwache Unparteiische den fälligen Strafstoß nach Foul an ÖFB Unter 18 Nationalspieler Daniel Holzknecht nicht ahndete (65.). Vor allem nach Seitenwechsel hat das Salzburger Team keine Chance mehr vorgefunden, Altach Amateure hatte sogar mehr Spielanteile.