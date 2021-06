Alt-Bürgermeister Linhart soll Ehrenbürger werden

Alt-Bürgermeister Markus Linhart soll mit der Empfehlung des Stadtrates die Bregenzer Ehrenbürgerschaft erhalten.

Längster Bregenzer Bürgermeister

Linhart, der am 12. Jänner 1998 in der Stadtvertretung mit 24 von 36 Stimmen erstmals zum Bürgermeister gewählt wurde, bekleidete dieses Amt 22 Jahre, neun Monate und drei Wochen. Er ist damit der bislang am längsten dienende Bregenzer Bürgermeister in der Zweiten Republik. Dabei stellte er sich zwischen 2000 und 2015 vier Direktwahlen, in denen er jeweils von der Bevölkerung in seiner Funktion bestätigt wurde. Erst die Stichwahl am 27. September 2020 ging an seinen Herausforderer Michael Ritsch verloren. Dieser bezeichnete die Ernennung Linharts zum Ehrenbürger als angemessene Würdigung seines langjährigen Einsatzes und seiner Verdienste. Derzeit gibt es in der Landeshauptstadt 20 Persönlichkeiten, die zu Ehrenbürgern ernannt wurden. Der letzte war vor 20 Jahren Alt-Bürgermeister Siegfried Gasser.