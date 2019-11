Also doch! Srdan Gemaljevic übernimmt SW Bregenz

Dreifachfunktion des 59-jährigen Serben bei Jubilar SW Bregenz

„Ziel ist und bleibt, dass Gemaljevic uns in die 2. Liga führt. Es wurde keine schriftliche Vereinbarung über einen Zeitraum als Coach ausgemacht“, sagt SW Bregenz Obmann Thomas Fricke (51). Die Nachfolge für den scheidenden Trainer Luggi Reiner (48) ist geklärt. Erwartungsgemäß übernimmt Srdan Gemaljevic (59) mit sofortiger Wirkung das Traineramt bei Schwarz-Weiß. Dieser Beschluss wurde im Vorstand einstimmig beschlossen. Von 1997 bis 2000, 104 Meisterschaftsspiele war der 59-jährige Serbe schon bei SW Bregenz von der Regionalliga West bis zur Bundesliga Coach in der Vorarlberger Landeshauptstadt. Nun soll „Gema“ die Bregenzer ein zweites Mal in den bezahlten Fußball führen. Allerdings keine leichte Aufgabe, denn neben dem Amat als neuer Trainer hat Gemaljevic auch noch die Funktion als Sportdirektor und die des Nachwuchsleiters inne. „Ich freue mich auf die neue spannende Aufgabe. Ich will ein zweites Mal in Bregenz Geschichte schreiben“, so Srdan Gemaljevic. Am 2. Dezember, 18.30 Uhr, KR Platz Neuamerika wird Gemaljevic seinen Mannen zum ersten Training bieten. Bis dahin soll auch ein neuer Cotrainer und Torwarttrainer gefunden werden. Am 21. März 2020 im Heimspiel gegen Lauterach wird Gemaljevic nach einer Pause von zwei Jahrzehnten wieder auf der Betreuerbank im Immo-Agentur Stadion Platz nehmen. Die Suspendierung von Spieler Daniel Sobkova (34) wurde vom Vorstand wieder aufgehoben. Somit wird „Soberl“ ab dem Frühjahr 2020 wieder für Bregenz auflaufen. In den nächsten zwei Wochen sollen auch die ersten beiden Neuverpflichtungen präsentiert werden. So könnte Simon Thurner (24) von Montlingen nach nur einem halben Jahr nach Bregenz zurück kehren.