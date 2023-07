Als Spitzenreiter ins Play-off

Die Damen der Wolfurt Walkers beendeten mit zwei vollen Erfolgen den Grunddurchgang in der Inline-Bundesliga als Tabellenführer.

Wolfurt . Mit einem Heimspieltag endete für die Damen der Wolfurt Walkers der Grunddurchgang in der Inline-Bundesliga. Das Team von Coach Michael Kohler konnte dabei mit zwei klaren Erfolgen überzeugen und geht als Spitzenreiter in die Play-offs.

Dabei standen die Wolfurter Damen nach den Auftakterfolgen der Gäste aus Altenberg schon etwas unter Druck und mussten nun ihrerseits beide Spiele gewinnen, um die Tabellenführung zu behalten. So starteten die Walkers-Ladies im ersten Spiel gegen Wiener Neustadt etwas nervös und brauchten eine gewisse Zeit um ins Spiel zu kommen. Am Ende behielten die Ländle-Damen aber doch die Oberhand und feierten einen souveränen 17:6-Erfolg.

Mit dem Sieg im Rücken ging es gleich weiter mit dem Spiel gegen Torpedo Gfrasta/Linz. Mit teils schönen Kombinationen kamen die Wolfurterinnen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor und konnten am Ende, trotz einer starken Linzer Torfrau, die Kugel zehnmal versenken. Auf der gegenüberliegenden Seite zeigte auch Walkers-Torfrau Rosalie Eberle eine tadellose Leistung und hielt ihren Kasten in diesem Spiel sauber. Nach 45 gespielten Minuten leuchtete so der Endstand von 10:0 auf der Anzeigetafel der Hockeyarena Wolfurt und somit war auch der erste Platz im Grunddurchgang gesichert.