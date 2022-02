Als Spielertrainer kehrt Zeiner zum Meister zurück

Im Westderby von Alpla HC Hard und Schwaz sind alle Augen auf den Ex-Hard Erfolgsgarant gerichtet.

Nach knapp acht Wochen Winterpause kehrt die HLA MEISTERLIGA zurück in den Ligaalltag. Den Auftakt in Österreichs höchster Spielklasse macht kommenden Freitag um 18:30 Uhr das West-Derby ALPLA HC Hard vs. Sparkasse Schwaz Handball Tirol, mit Neo-Coach Gerald Zeiner auf Seiten der Adler.

15 Runden sind absolviert, sieben weitere folgen in den kommenden acht Wochen bis zum Ende des Grunddurchgang in der HLA MEISTERLIGA. 50 Heimsiege, 29. Auswärtssiege und 10 Unentschieden verzeichnete man in den bislang 89 absolvierten Partien.

Die beste Ausgangsposition fürs Frühjahr hat sich Meister ALPLA HC Hard als Winterkönig verschafft. Drei Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Bregenz Handball. Zumindest drei Punkte sollen es aus Sicht der Roten Teufel auch nach dem Wochenende bleiben. Mit Sparkasse Schwaz Handball Tirol kommt am Freitag nicht nur ein unangenehmer Gegner in die Sporthalle am See, sondern auch einer mit einem neuen Trainer! Gerald Zeiner feierte drei Meisterschaften, zwei ÖHB-Cuptitel und drei Supercup-Titel mit Hard, absolvierte bislang 69 Länderspiele für Österreich und ist seit wenigen Wochen der einzige Spielertrainer der HLA MEISTERLIGA.