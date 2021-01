Als Sechzehnjähriger schon im Konzert der Großen dabei

Zweitligist FC Mohren Dornbirn setzt in Zukunft auf viele blutjunge Talente

FC Mohren Dornbirn setzt in Zukunft auf die eigene Jugend. Ab sofort dürfen nicht nur Bekem Bicki und Antonio Bokanovic, sondern auch die blutjungen Talente Felix Gunz (Jahrgang 2004) und Elijah Thurnher (Jahrgang 2002) zusammen mit den anderen Kaderspielern die Trainingseinheiten mitmachen. Felix Gunz und Elijah Thurnher haben schon in der heimischen Akademie Vorarlberg gespielt, aber vorwiegend im eigenen Nachwuchs. Felix Gunz, Sohn von Ex-FC Dornbirn Libero Bernhard Gunz, ist mit erst 16 Jahren der jüngste Akteur im Rothosen-Team. Der Kapitän in der U-18-Mannschaft wusste als Innenverteidiger zu überzeugen.