Als neuer Meister zurück in den Meisterschaftsalltag

Nach der erfolgreichen Finalserie um den Österreichischen Alps Hockey League Meistertitel gegen Salzburg kehrt für den EHC Lustenau der Liga-Alltag zurück. Dabei treffen die Cracks rund um Trainer Mike Flanagan auswärts auf die Rittner Buam. Die Südtiroler zählen nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Lustenauer. Seit Bestand der Alps Hockey League konnte in 10 Begegnungen Lustenau ein einziges Mal als Sieger vom Eis gehen. Dieser 7:3 Heimerfolg datiert vom 15. September 2018. Doch Serien sind da, um gebrochen zu werden. Genau unter diesem Motto treten die Lustenauer die Reise nach Ritten an.

Nur kurz währte die Jubelstimmung im Lager der Lustenauer nach dem Erreichen des Meistertitels. Schon Tage darauf stiegen die Cracks wieder ins Training ein, um sich optimal auf die Auswärtspartie gegen Ritten vorzubereiten. „Natürlich haben wir nach dem Meistertitel im engsten Kreise ein wenig gefeiert. Es war ein super Erlebnis, den Pokal in die Höhe stemmen zu können. Doch wir haben in dieser Saison noch weitere Ziele, die wir erreichen möchten. Darum müssen wir weiterhin hart an uns Arbeiten“, so David Slivnik, der als gestandener Abwehr-Recke einen wesentlichen Teil zum Finalerfolg beigetragen hat.