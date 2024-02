Als Grunddurchgangssieger ins Meister-Playoff

Im Nachtragsspiel der WHA-Challenge feierte der SSV Dornbirn-Schoren einen 33:24-Erfolg beim DHC Fünfhaus und geht damit als Grunddurchgangssieger in die Meister-Playoffs.

Dornbirn. Im zweiten Anlauf verlief die Anreise in die Bundeshauptstadt für das SSV-Team diesmal ohne Schneechaos und so starteten die Dornbirnerinnen hoch motiviert in das letzte Spiel in der Hauptrunde.

Knappe Führung zur Pause

Zu Beginn des Spieles entwickelte sich ein flottes und offenes Duell. Kurzzeitig verschafften sich die SSV-Girls etwas Luft und zogen mit drei Toren davon, doch kleinere technische Fehler der Dornbirnerinnen ermöglichte den Wienerinnen in der ersten Halbzeit wieder den Ausgleich und so stand es fünf Minuten vor der Pause 13:13. Ein Doppelpack von Marija Tasevska sorgte in der Schlussphase noch für die 15:13-Pausenführung für die Messestädterinnen.

SSV-Keeperin wieder in Bestform

In Halbzeit zwei präsentierte sich der Schulsportverein hoch konzentriert und dank einer starken Teamleistung bauten die „Mädels“ von Coach Lajos Szövetes den Vorsprung kontinuierlich aus. Dazu zeigte sich auch Denise Kaufmann im SSV-Kasten wiederum in Bestform und hielt was es zu halten gab. Flora Kovacs sorgte acht Minuten vor der Schlusssirene mit dem 31:20 für eine 11-Tore-Führung und somit die Vorentscheidung. Dornbirn spielte in der Schlussphase den Vorsprung sicher nach Hause und feierte am Ende einen 33:24-Erfolg beim DHC Fünfhaus.

Spitzenspiel zum Auftakt ins Meister-Playoff