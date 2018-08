Als Geburtstagsgeschenk gibt es das Comeback

Im Auswärtsspiel in Wörgl wird Geburtstagskind Johannes Klammer nach langer Verletzungspause wieder spielen.

Am kommenden Montag, 13. August feiert Hohenems-„Staubsauger“ Johannes Klammer seinen 26. Geburtstag. Wenige Stunden davor kehrt der VfB-Kapitän wieder ins Aufgebot zurück und wird im so schwierigen Auswärtsspiel in Wörgl vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Das letzte Meisterschaftsspiel bestritt „Jogi“ Klammer für die Grafenstädter am 21. April (0:4-Niederlage gegen Wacker Innsbruck Amateure). Ein Hämaton am Hüftbeuger hat den „Sechser“ für mehrere Monate verletzungsbedingt außer Gefecht gesetzt. Nun steht Johannes Klammer vor seinem Comeback und soll vor allem die Achilesferse der Grafenstädter, nämlich das Zentrum wieder beleben und die erforderlichen Impulse setzen. Neuzugang Thomas Hobi ist nach seinen Rückenproblemen ebenfalls wieder fit und wird an Stelle von Youngster Julian Haunschmied das Hohenemser Tor hüten. „Auswärts tun wir uns derzeit sogar leichter. Weniger Druck vor den eigenen Fans und unsere starke Offensive muss wieder besser ins Spiel gebracht werden. Auch mehr Ballbesitz und ein besseres Umschaltspiel braucht es als zuletzt“, bringt es Hohenems-Trainer Peter Jakubec auf den Punkt.