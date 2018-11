Als Frastanz die neue Kirche baute

Warum die alte Kirche zu klein wurde: Rückblick auf 130 Jahre Pfarrkirche

FRASTANZ In den Jahren 1885 bis 1888 baute sich Frastanz eine neue Pfarrkirche. Wie kam es dazu, und wer stand hinter dem Kirchenbau? Einen informativen Vortrag über die damalige Geschichte hielt Gemeindearchivar Thomas Welte im Haus der Begegnung, welcher spannende Einblicke in die Hintergründe der damaligen Zeit bot.

Im Anschluss an den Vortrag bestand die Möglichkeit, auch heuer den Bau eines neuen Projektes zu unterstützen: Das Bausteinprojekt des Pfarrgemeinderates hilft dem Wasserprojekt der Caritas-Auslandshilfe in Äthiopien, die mit dem Bau von Brunnen die Trinkwassserversorgung der ländlichen Bevölkerung verbessert. HE