Als Doppel-Schulleiter ins neue Jahr starten

Peter Stieger übernimmt nach VS Tisis auch die Leitung des VS Gisingen-Sebastianplatz.

Was werden Ihre Aufgaben als Doppel-Direktor?

Stieger: In der Volksschule Tisis sind es 24 Lehrkräfte und 196 Schüler. Am Sebastianplatz 15 Lehrkräfte und 181 Schüler.

Wie teilt man sich als Direktor an zwei Schulen?

Stieger: Es ist geografisch möglich, da ich an jedem Tag an beiden Schulen sein kann. Es sind zwar teilweise andere Systeme, an den die Schulen arbeiten, aber vieles wo man als Direktor „gleich“ anwenden kann.