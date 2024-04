Als die Sonne vom Himmel fiel

Künstliche Intelligenz ist in unseren Alltag fest eingebunden. Sie ist bei weitem nicht immer eine Hilfe, oftmals sogar eine Gefahr. Aber in diesem Falle macht sie aus einem Beachvolleyball Spiel etwas ganz Besonderes.

Weil der Ball so heftig mit der Faust gestoßen wurde, fiel kurzzeitig die Sonne vom Himmel. Während die große Kugel auf dem Volleyball Feld rollt, wird es Nacht. Logisch, ohne Sonne. Sie muss also ganz schnell wieder in den Himmel zurück. Mit vereinter Kraft schießen die Freunde die Sonne schließlich zurück in den Himmel. Nochmal alles gut gegangen. Zum Glück.