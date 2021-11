Als Au-pair ins Ausland

Am 30. November bietet das aha eine Online-Infostunde zu Au-pair-Aufenthalten an.

Wer gerne Zeit mit Kindern verbringt, Lust hat, neue Orte zu entdecken und gleichzeitig seine Sprachkenntnisse verbessern möchte, für den ist ein Au-pair-Aufenthalt genau das Richtige. Die Organisation AIFS bietet verschiedene Au-pair-Programme in den USA, Australien, China, Kanada und Neuseeland an. Am Dienstag, 30. November 2021 um 19 Uhr informiert Julia Hölblinger von AIFS über die Voraussetzungen, den Bewerbungsablauf, die Kosten und vieles mehr. Sie erzählt von ihren Erfahrungen als Au-pair in den USA und beantwortet gerne persönliche Fragen.