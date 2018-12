Stimmungsvoll in die Vorweihnachtszeit mit Markus Wolfahrt und dem Kinderchor der Musikschule Feldkirch zugunsten dem Netz für Kinder.

Am 7. Dezember lädt der Verein Netz für Kinder Groß und Klein, Jung und Alt zum Konzert Alpynia-Weihnacht mit Markus Wolfahrt. Der einstige Bandleader der Klostertaler entführt die Konzertbesucher mit seinem Flügelhorn-Projekt „Alpynia“ in fantastische Klangwelten und singt gemeinsam mit dem Kinderchor der Musikschule Feldkirch bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder. Schöne Geschichten und lustige Anekdoten, passend zur Jahreszeit, runden den Abend in der Kirche Maria Schnee in Dornbirn-Kehlegg ab.